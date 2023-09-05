Максим Ликсутов: Стоимость проезда с запуском МЦД-4 снизится до трех раз

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Через несколько дней руководство Москвы планирует открыть МЦД-4, которая свяжет Апрелевку и микрорайон Железнодорожный города Балашиха. Мы расскажем о тарифах на проезд по D4. Тарифы разработаны совместно Правительством Москвы, Московской области, РЖД и ЦППК:

- Зона Центральная: от Внуково до Реутова (Киевский вокзал также входит в эту зону). Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК — 50 рублей.

- Зона Пригород: от Апрелевки до Лесного городка и от Никольского до Железнодорожной. Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК — 65 рублей.

- Зона Дальняя: от Нары до Дачной и от Черного до Крутого. Разовая поездка по билету «Кошелек» карты «Тройка» с учетом бесплатной пересадки на метро и МЦК — 65 рублей + 30 рублей за каждую зону.

При поездке из каждой зоны по карте «Тройка» доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК.

Кроме того, благодаря билетной системе Московского транспорта с новыми тарифами с фиксированной ценой поездки многие пассажиры D4 перестанут строить маршрут до первой пересадочной станции – потому что так было дешевле, а продолжат путь до той станции, где им удобно сделать пересадку или завершить поездку.

«Новый D4 мы запустим в ближайшие дни, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — По решению Мэра Москвы Сергея Собянина цена билета на четвертом диаметре будет включать пересадку на метро или МЦК, как это работает на D1, D2, D3. Также можно будет бесплатно пересаживаться между диаметрами. В итоге для некоторых пассажиров стоимость поездок снизится почти в 3 раза».

«Билетная система Московского транспорта без преувеличений одна из лучших в мире. С запуском четвертой линии наземного метро миллионы москвичей получат возможность пользоваться всеми преимуществами МЦД, в том числе экономить за счет выгодных тарифов и бесплатно пересаживаться на метро, МЦК и другие диаметры. Стоимость проезда в «Центральной» зоне МЦД-4 будет равна поездке на метро. Это позволит москвичам строить новые удобные маршруты и быть мобильнее в своих перемещениях по городу», — добавил вице-спикер Мосгордумы Степан Орлов.