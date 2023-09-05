Город оформил с москвичами уже более 6,5 тысячи договоров купли-продажи коммерческой недвижимости

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов поделился свежими данными о покупке жителями городских нежилых помещений и отдельно стоящих зданий.

«За пять с половиной лет город заключил более 6,5 тысячи договоров купли-продажи объектов коммерческой недвижимости, - отметил заммэра. - Их общая площадь - 604,1 тысячи квадратных метров».

По его словам, в этом списке числятся 60 отдельно расположенных строений. Их общая площадь - 125,5 тысячи квадратных метров. Представители бизнеса размещают в купленных помещениях офисы, кафе, магазины и галереи.

За прошедшие годы чаще всего такую недвижимость приобретали в Юго-Западном округе – более 1,4 тысячи объектов. Занимаемая ими площадь составляет в целом 93,1 тысячи квадратных метров. В Западном округе купили более тысячи сооружений общей площадью 65,8 тысячи «квадратов». А в Восточном округе - около 700 объектов общей площадью 58,3 тысячи «квадратов».

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества столицы Максим Гаман, самым урожайным по продажам коммерческой недвижимости города стал 2023 год. Покупатели взяли уже примерно 1,7 тысячи различных помещений и зданий. Их общая площадь - 176 тысяч квадратных метров.

«Это в 5,5 раза больше, чем за весь 2018 год, когда москвичи и предприниматели купили 294 лота площадью 31,7 тысячи квадратных метров», – пояснил Гаман.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Спрос к таким сделкам сохраняется на стабильно высоком уровне благодаря росту количества предложений от города и упрощению процесса купли-продажи. В частности, процедура торгов была переведена в онлайн, а также стали возможны вторичные способы продажи. Например, с 2018 года около 2,4 тысячи объектов всего на 301,9 тысячи квадратных метров выкуплены с помощью публичного предложения. Кроме того, более 2,2 тысячи объектов продали без объявления цены при ее назначении самими покупателями. Общая площадь таких сооружений составила 125,1 тысячи «квадратов».

Подробнее о продаваемой городской недвижимости - в разделе «Имущество от города»Инвестиционного портала Москвы. Здесь же можно посмотреть детальные описания объектов, а также виртуально «увидеть» помещение или здание.