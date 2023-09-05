Первая станция метро в аэропорту «Внуково» откроется 6 сентября 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Москвы откроют первую станцию метро, расположенную прямо по соседству с территорией аэропорта «Внуково», уже в среду, 6 сентября 2023 года. Станция будет называться «Аэропорт Внуково», и расположена она на Солнцевской ветке («желтой линии») метрополитена, сообщил РБК источник.

Известно, что от станции метро можно будет по подземному переходу попасть непосредственно в аэропорт. В конце августа заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов заявлял, что открытие новой станции очень сильно сократит время в пути для пассажиров. От станции «Деловой центр» в аэропорт можно будет добраться за 40 минут, а от аэропорта до «Мичуринского проспекта» - всего за 23 минуты.

Также власти ожидают, что открытие новой станции разгрузит автомобильные магистрали возле аэропорта. Предполагается, что сокращение автомобильного потока составит от 5% до 12%, в зависимости от конкретного шоссе.

Ранее KP.RU сообщил, что 5 сентября в аэропортах Москвы были серьёзные задержки нескольких рейсов. Больше всего пострадал именно аэропорт «Внуково».