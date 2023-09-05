В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

Проголосовать на выборах мэра Москвы можно будет бумажным или электронным способами. Фото: Игорь БУЛАТОВ

Система электронного голосования Москвы полностью готова к выборам. Об этом начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«Все данные в системе защищены надежно. Мы подготовились к возможным угрозам, атакам. Были проведены испытания, тестирования, те задачи, которые ставили регуляторы, мы выполнили, с этой точки зрения готовы не хуже, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было», – рассказал Костырко.

У жителей Москвы есть возможность выбрать, каким именно способом они хотят проголосовать на предстоящих выборах мэра столицы. В этом году горожан ждет нововведение. Проголосовать электронным способом можно будет не только на сайте mos.ru, но и на избирательных участках, которые оснастят для этого специальными терминалами. Отдать свой голос через терминал можно в любом районе Москвы, для этого необязательно приходить именно на тот участок, к которому прикреплен избиратель.

«С 2019 года у москвичей есть возможность выбирать, как им голосовать: бумажно или электронно. Прогресс не стоит на месте: в этом году появятся новые сервисы, в том числе электронное голосование появится на традиционных участках. Как и в прошлом году, решить, как голосовать – электронно или бумажно – человек может непосредственно в день голосования», - рассказал Артем Костырко.

По его словам, чтобы принять участие в электронном голосовании, не нужно делать никаких предварительных заявок.

«Никаких заявлений заранее подавать уже не нужно, это все благодаря электронному списку избирателей, который введен в Москве. Все комиссии к нему подключены, это гарантия того, что двойного голосования не будет допущено», - подчеркнул представитель правительства Москвы.

С каждым годом дистанционное электронное голосование становится все более популярным среди москвичей. На муниципальных выборах осенью 2022 года этот вариант предпочли больше половины жителей города. Однако некоторые все еще до конца не верят, что электронный способ также надежен, как бумажные бюллетени. Эксперты не раз напоминали, что система тестировалась много раз: и на федеральных выборах, и на московских. Результаты электронного голосования нельзя фальсифицировать или потерять. Информация обо всех действиях избирателей поступает в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Накануне голосования ключ расшифрования делится на несколько частей, которые отдают разным людям. Только после окончания выборов части ключа собирают вместе и запускают процедуру подсчета голосов.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет в любой из этих трех дней.