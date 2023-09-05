В Подмосковье двое мужчин признаны виновными в убийстве, совершенном в 2007 году

В Московской области двое мужчин признаны виновными в убийстве, совершенном в 2007 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное Управление СК РФ по Московской области сообщило, что следователи смогли собрать доказательства, достаточные для обвинительного приговора в отношении двух мужчин, совершивших убийство по найму в 2007 году.

“Приговором Московского областного суда подсудимые признаны виновными, и им назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.” — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следователей, в 2007 году один из обвиняемых по причине личной неприязни решил убить своего знакомого и предложил товарищу за списание имевшегося у него долга в 1,5 миллиона рублей убить неприятеля, заверяя, что сможет обеспечить киллеру защиту.

Отмечается, что убийство было тщательно спланировано - заказчик собрал команду, обучившую исполнителя навыкам стрельбы, а также нашел отдельного человека для идентификации жертвы. В результате операции наемник совершил не менее 5 выстрелов в потерпевшего и оставил оружие в заранее оговоренном месте, после чего скрылся.