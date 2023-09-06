Спецнаправление «Бережливое производство» заработало в «Московской технической школе»

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

Три образовательных курса в рамках направления «Бережливое производство» появилось в проекте «Московская техническая школа» («МТШ»). Они предназначены для сотрудников промпредприятий.

— Концепция бережливого производства предполагает рационализацию бизнес-процессов через оптимизацию операций, выявление причин и устранение «скрытых потерь» предприятия. Для наделения промышленников такими компетенциями «Московская техническая школа» запустила новое спецнаправление – «Бережливое производство». Сегодня сотрудникам фабрик и заводов столицы доступно три курса повышения квалификации, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Первый курс посвящен «Финансам устойчивого развития (ESG)». Разрабатывать его помогал научный коллектив из РЭУ им. Плеханова. За 72 академических часа слушатели узнают про современную финансовую систему цифровой экономики, оценки рисков и управление инвестициями.

Московский политех помог создать образовательную программу «Пять шагов успеха с инструментами бережливого производства». Он научит представителей промышленности интегрировать такие инструменты в производственные процессы без ущерба для результата.

Программа «Бережливое производство», одноименная всему направлению, предназначена для сотрудников машиностроительных предприятий. Она рассчитана на 40 академических часов. Ее задача: сформировать управленческие, организационные и профессиональные навыки в области бережливого производства . Разрабатывали ее в МГТУ «СТАНКИН».

«МТШ» правительство Москвы запустило в 2021 году. Проект направлен на повышение квалификации специалистов инженерных профессий. Сотрудников учат применению и внедрению инновационных технологий для оптимизации производственных процессов предприятий. На сегодняшний день курсы прошли свыше 1,2 тысячи сотрудников.