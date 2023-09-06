На Международной выставке тканей и текстильных материалов около 150 столичных компаний представили свою продукцию

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

Столица с 5 по 7 сентября принимает Международную выставку тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2023. Осень». Ее проводят в 14-й раз. На мероприятии свою продукцию — трикотаж, фурнитуру, текстиль и нетканые материалы — показывают почти 150 московских компаний.

— Выставка «Интерткань» – одно из крупнейших специализированных мероприятий в СНГ и важное отраслевое событие, в рамках которого эксперты легкой промышленности могут обмениваться опытом, находить новых партнеров и инвесторов. В выставке принимают участие около 800 компаний из 12 стран мира, 148 из них представляют Москву, — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Столицу представляют как опытные участники рынка, так и перспективные новички. Например, группа компаний Solstudio Textile Group в этом бизнесе уже четверть века. На своем стенде они показывают коллекцию текстильных рисунков грядущего сезона осень-зима, образцы печати на различных тканях, аксессуары и домашний текстиль. А относительно молодая компания Wellsize (работает с 2017-го) презентует плиссированные и гофрированные ткани, которые у них заказывают киностудии, театры и производственные компании.

В рамках выставки состоятся также ведущих экспертов легкой промышленности и представителей госорганов. Президент СОЮЗЛЕГПРОМ Андрей Разбродин (под эгидой организации и проходит мероприятие) сообщил, что «Интерткань» в этом сезоне будет второй по величине выставкой в Европе. Растет число участников, в том числе из зарубежных стран.

Сегодня в столице работают порядка 4000 промплощадок. В секторе задействованы свыше 720 тысяч человек. Ежегодно запускают до 50 средний и крупных предприятий и около 100 малых. В Москве производят широкую номенклатуру товаров — от одежды и обуви до сложной техники и электроники.