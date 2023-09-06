Сергунина пригласила студентов на форум «Наследие»

Фото: Пресс-служба ДКН

С 30 сентября по 25 ноября в Москве пройдет молодежный форум «Наследие». Желающие участвовать в нем студенты вузов могут присылать заявки — форма есть на сайте мероприятия — до 15 сентября включительно. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, форум объединит молодых архитекторов, реставраторов, социологов, юристов, историков, экономистов, урбанистов. Из них составят несколько междисциплинарных команд. В них каждому нужно будет заниматься решением конкретных задач.

«В 2023 году форум пройдет уже в шестой раз. Впервые к участию приглашаются те, кто изучает информационные технологии. Главная же идея неизменна — интегрировать молодежь в процесс сохранения памятников архитектуры, научить работать с объектами культурного наследия. Ребята на практике узнают, как формируется идентичность города и создаются новые точки притяжения для жителей и туристов», — рассказала Наталья Сергунина.

Фото: Пресс-служба ДКН

Традиционно форум делят на несколько блоков. Для студентов проводят конкурс, образовательную, экскурсионную и деловую программы. А для всех жителей - городской фестиваль. Команды-участники конкурса займутся разработкой проекта реставрации городской усадьбы Демидова на Новой Басманной улице - объект культурного наследия федерального значения. Такое конкурсное задание было выбрано не случайно, поскольку в столице с 2011 года реставрацию завершили уже в более чем 60 старинных усадьбах. Большинство из них теперь входят в экскурсионные маршруты и являются площадками для событийного туризма: фестивалей, лекций, мастер-классов.

В образовательной программе форума запланированы лекции от экспертов отрасли, осмотр мастерских и архитектурных бюро, экскурсии в реставрируемые или уже полностью восстановленные исторические строения. Для участников деловой программы состоятся круглые столы с ведущими российскими и зарубежными реставраторами, архитекторами, урбанистами, дизайнерами, экономистами и социологами, представителями органов власти и журналистами. На городском фестивале «Наследие»посетители смогут побывать на творческих занятиях, квестах, бизнес-играх и ярмарке вакансий.