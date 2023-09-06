На новых станциях Солнцевской линии московского метро, которая ведет в аэропорт Внуково, включили мобильную связь и интернет

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице 6 сентября открыли новый участок Солнцевской линии метро (желтая, 8А) — станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». На них уже обеспечена мобильная связь и скоростной интернет. В первые часы работы новых станций, средняя скорость передачи данных на платформах приблизилась к 180 Мбит\с, пиковая – превысила 474 Мбит/с. Об этом сообщила МТС.

Продление Солнцевской линии стало первым в стране опытом соединения метро и аэропорта. Современное метро — это не только быстрые поезда и удобные переходы. Но и комфорт пассажиров в поездке, который в том числе складывается из возможности беспрепятственно пользоваться мобильными голосовыми услугами и интернетом.

Техдиректор московского региона МТС Владислав Медведев уточнил, компания запустила первую очередь нашей сети одновременно со сдачей новых станций, чтобы абоненты могли свободно пользоваться качественными голосовыми услугами, скоростным мобильным интернетом и цифровыми сервисами при стабильном сигнале и широком покрытии.

Станция «Аэропорт Внуково» интегрирована в инфраструктуру международного аэропорта. Через подземный переход станция имеет выходы в Терминал А аэропорта, подземный терминал Аэроэкспресса, привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Художественное оформление станции посвящено гражданским самолетам конструкторского бюро Туполева. «Пыхтино» продолжит авиационную тематику, С открытием станции 15 тысяч жителей микрорайона «Солнцево-Парк» получили метро в пешей доступности.