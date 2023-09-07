Аэропорт «Домодедово» работает штатно после ночных ограничений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэропорт «Домодедово» работает штатно после ограничений, которые вводились ночью 7 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Московский аэропорт «Домодедово» с 2:33 до 4:15 четверга, 7 сентября, для безопасности вводил ограничения на полеты. Самолеты задерживали, а прибывающие борта перенаправляли на запасные аэродромы. Некоторые рейсы продолжили выполнять полет в зоне ожидания, чтобы сесть после снятия ограничений. К настоящему моменту все запреты сняты.

В пресс-службе воздушной гавани отметили, что решение о закрытие воздушного пространства над Домодедово приняли в Государственной корпорации по организации воздушного движения.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над Раменским городским округом Московской области сбили беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в столицу. Никто не пострадал.

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