Багреева: Лекция о личных финансах и инвестициях состоялась на площадке МУФ в парке «Зарядье»

Фото: открытая лекция в Зарядье. Модератор - Мария Багреева (слева) / Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы

Секреты управления личными финансами и инвестициями узнали участники лекции «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать». Ее провели на площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в парке «Зарядье». Почти 300 человек пришли послушать спикеров, среди которых были известные экономисты, финансовые блогеры и инвесторы. Подробнее об этом рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В любых экономических условиях люди стремятся сохранить и умножить сбережения и ищут для этого ликвидные и надежные финансовые инструменты», - напомнила столичный министр.

В сегодняшней ситуации горожане лишились многих ранее доступных или просто привлекательных способов вложений.

«Наша задача – рассказать людям о том, какие сегодня существуют возможности для частных инвесторов», – пояснила Багреева.

Одним из вариантов инвестиций стали, например, зеленые облигации для населения, размещение которых правительством Москвы состоялось этой весной. В результате жители получили простой, ликвидный и надежный финансовый инструмент для сбережений. Интерес горожан к новым объектам для инвестиций подтверждается и тем, насколько быстро желающие выкупили все облигации. Хватило и пяти недель! А ведь планировалось, что выкуп ценных бумаг продлится полгода. Среди покупателей облигаций оказалось примерно 20 процентов новичков. Раньше они не интересовались фондовым рынком, предпочитая лишь банковские депозиты.

На лекции обсуждались стратегии вложений в классические инструменты фондового рынка, варианты инвестиций в недвижимость и искусство. Есть и ещё один способ инвестирования - в нематериальные активы, например, в личный или корпоративный бренд. Как уточнила Мария Багреева, при грамотном применении инвестиционных инструментов можно сберечь свои накопления и дополнительно заработать.

«Чтобы результат был позитивным, необходимо понимать цели инвестирования и потенциальные риски, внимательно изучать выбранные инструменты и тщательно оценивать свои возможности», – подчеркнула столичный министр.

По 10 сентября включительно МУФ продолжается в столице на четырех площадках - Зарядье, Манеж, Гостиный Двор и Лужники. Посетители могут послушать открытые лекции об экономике, искусстве, моде и разных городских проектах, поучаствовать в кинопоказах, концертах, танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях. Подробнее - на сайте МУФ.