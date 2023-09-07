Сергунина: До 1 октября принимаются заявки на получение знака отличия «Волонтер Москвы»

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы

Знак отличия «Волонтер Москвы» появился в столице в июне 2022 года. Его получают те, кто активно участвует в волонтерской работе два года и более. При этом оказывает заметное влияние в целом на развитие добровольчества в городе. Прием заявок на получение медали уже начался.

«В столице развиваются самые разные направления волонтерства: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное и другие. Правительство Москвы всесторонне поддерживает это движение. Так, в прошлом году был учрежден особый знак отличия, которым отмечено уже 30 горожан. Прием заявок на получение награды в этом году продлится до 1 октября», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Напомним, заявку с необходимыми документами вправе подать только юридические лица. Среди них, например, некоммерческие организации, образовательные учреждения или компании. Заявление на кандидата в лауреаты должно содержать его личные данные и контактную информацию, сведения о стаже его волонтерства, а также проектах, в которых он участвовал. Кстати, можно указать также награды и благодарности, если таковые имеются.

После отбора документы рассмотрит экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. В прошлом году на награду претендовали свыше 1000 человек - школьники, студенты, педагоги, врачи, профессиональные спасатели и другие. В конце этого года будут объявлены новые лауреаты.

Бланк ходатайства можно найти на странице Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. С вопросами обращайтесь по телефону: +7 (499) 722-69-90.