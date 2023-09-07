Таможенники Москвы не пропустили посылку с грибами-паразитами за 1 млн рублей Фото: Федеральная таможенная служба

Грибы-паразиты обнаружили таможенники Москвы в посылке из Индии. Редкий вид мицелия направлялся к жителю Котельников. Специалисты выяснили, что посылка оценивается в 1 млн рублей, рассказали KP.RU в Федеральной таможенной службе.

Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве просканировали отправление из Индии. В посылке нашли почти 200 г грибов вида Кордицепс китайский. Заказ, стоимость которого оценивается в 1 млн рублей, предназначался жителю подмосковного города Котельники.

Инспектора таможни заинтересовали объекты, похожие на сучки. Посылку досмотрели. Внутри коробки обнаружили высушенных гусениц, из которых проросли плодовые тела.

Разрешительные документы на ввоз товара отсутствовали, а содержание посылки отправитель оценил в 200 рупий, что составляет всего около 2,5 доллара.

Кордицепс китайский является самым дорогим грибом, применяемым в восточной медицине. Его ввоз возможен только при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора.

Таможенники принято вернули товар отправителю.

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