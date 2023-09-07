Амбассадорами спартакиады «Моспром» стали сестры Аверины

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

В столице продолжается спартакиада «Моспром». Участвующие в ней работники промышленных предприятий города уже завершили отборочные соревнования. Теперь 9 сентября начнут состязаться учащиеся средних и высших учебных заведений. Их борьба за призовые места продлится почти до финала. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, амбассадорами пятой спартакиады для промышленников стали члены сборной России, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины.

«Итоговые соревнования для всех состоятся в конце сентября, - отметил глава ведомства. - Поддерживать спортсменов во время финальных игр будут именитые спортсмены, среди которых многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Арина и Дина Аверины».

Знаменитые сестры выступят с с гала-номером и проведут для всех желающих мастер-класс по растяжке.

Напомним, в этом году представители промышленных компаний города и профильных учебных заведений соревнуются в 12 дисциплинах. Сюда входят бильярд, плавание, киберспорт, шахматы, легкая атлетика, баскетбол 3×3, волейбол, настольный теннис, хоккей, футбол, дартс и тэг-регби.

Впервые участники спартакиады «Моспром» сразились за первенство в 2019 году. За четыре года в соревнованиях показали свое мастерство более 9,5 тысячи человек. В мае 2022 года спартакиада «Моспром» стала лауреатом премии «Спорт и Россия – 2022» в номинации «Лучшие отраслевые соревнования сотрудников».