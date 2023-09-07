В Москве задержали вымогателей, от действий которых пострадала директор магазина Фото: "КП" Архив

В Москве задержали девятерых фигурантов уголовного дела о вымогательстве. Молодые люди, включая несовершеннолетних, пришли в магазин и представились сотрудниками общественной организации. Они сообщили директору торговой точки, что знаю о продаже алкоголя несовершеннолетнему и готовы не сообщать об этом в контролирующие органы за 30 тыс. рублей. Как рассказали KP.RU в Следственном комитете России по столице, своего юные вымогатели добились.

Своей жертвой злоумышленники выбрали магазин на юге Москвы. Молодые люди получили от директора торговой точки запрашиваемую сумму, после чего сбежали.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Фигурантов оперативно вычислили и задержали. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Также молодых людей проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице задержали двоих сотрудников полиции по подозрению в хищении 10 биткоинов на сумму 26 млн рублей. Правоохранители обманом выманили взятку у мужчины.