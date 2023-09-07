«Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии оформлены в авиационной тематике

Фото: АО «Мосинжпроект»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии с двумя новыми станциями - «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково».

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро – Солнцевскую ветку от «Делового центра» до Внуково, - сказал мэр. - Для этого пришлось пройти 70 километров тоннелей».

По его словам, после запуска дополнительного отрезка желтой линии москвичи и туристы смогут проехать от «Делового центра» до одного из крупнейших аэропортов страны за 40 минут.

«На Солнцевской линии метро проживают в шаговой доступности около 1,5 миллиона человек, - уточнил Собянин. - Так что это очень трудная, сложная, но очень востребованная линия метро».

Напомним, Солнцевская линия построена при участии специалистов столичного инжинирингового холдинга «Мосинжпроект». На ней разместились 14 станций – от «Делового центра» до «Аэропорта Внуково». Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» посвятили отечественному авиастроению.

«Впервые в России метро пришло в аэропорт, - отметил заммэра. - Внуково стал первой отечественной воздушной гаванью с собственной станцией подземки, поэтому выбор авиационной тематики в оформлении новых транспортных объектов логичен».

На каждой из открытых станций пассажиры узнают о разных периодах развития российского самолетостроения. Подробностями поделился генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов. Архитектурное оформление «Пыхтино» расскажет о развитии отечественного самолетостроения. Первое знакомство с историей состоится уже при входе на станцию. Над эскалатором между вестибюлем и платформой пассажиры увидят модель пассажирского лайнера Ту-144, выполненной в масштабе 1:10, а форма светильников похожа на крыло самолета.

«Платформенный участок освещают десять потолочных световых конструкций, внешне напоминающих турбины самолетов, - пояснил Кравцов. - Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры увидят изображения самолетов, символизирующих основные вехи авиастроения, – от винтовых до современных реактивных самолетов».

Кстати, изображения самолетов сделаны в виде чертежей, нанесенных на алюминиевые панели на путевой стене. Их изготовили по спецзаказу на одном из предприятий Беларуси.

А станцию «Аэропорт Внуково» посвятили гражданским самолетам конструкторского бюро А. Н. Туполева, чье имя носит международный аэропорт. Как рассказал генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект» (головная проектная организация Группы компаний «Мосинжпроект») Рустам Черкесов, в начале платформы разместили одно из главных украшений станции – композицию «Гражданские самолёты КБ Туполева и портреты их создателей». Вся композиция создана в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях, пояснил он.

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