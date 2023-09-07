В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифровки ДЭГ

Пять ключей расшифрования дистанционного электронного голосования раздали хранителям. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Мосгоризбиркоме 7 сентября разделили ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он будет использоваться на выборах мэра Москвы и на выборах депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов.

«У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру, - рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. - Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра».

Хранителями ключа стали председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ключ – это код, с помощью которого можно расшифровать итоги выборов. Благодаря ему дистанционная система электронного голосования надежно защищена – итоги голосования нельзя потерять или фальсифицировать. Информация обо всех действиях избирателей поступает в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Накануне голосования ключ разделяют на несколько частей и передают хранителям. Это необходимо, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования. После окончания выборов код соединяют и запускают процедуру подсчета голосов.

За ходом голосования в Москве традиционно будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли 11680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе в дни выборов. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет в любой из этих дней. Отдать свой голос можно будет одним из четырех способов: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках и на дому. Каждый избиратель сам решает, какой из этих вариантов для него наиболее удобен.

Напомним, за кресло столичного градоначальника борются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).