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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:00

В Мосгоризбиркоме прошла процедура разделения ключа расшифровки ДЭГ

Код, запускающий подсчет голосов на выборах мэра, раздали пятерым хранителям
Ксения БОГДАНОВА
Пять ключей расшифрования дистанционного электронного голосования раздали хранителям.

Пять ключей расшифрования дистанционного электронного голосования раздали хранителям.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Мосгоризбиркоме 7 сентября разделили ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он будет использоваться на выборах мэра Москвы и на выборах депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов.

«У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру, - рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко. - Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра».

Хранителями ключа стали председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ключ – это код, с помощью которого можно расшифровать итоги выборов. Благодаря ему дистанционная система электронного голосования надежно защищена – итоги голосования нельзя потерять или фальсифицировать. Информация обо всех действиях избирателей поступает в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Накануне голосования ключ разделяют на несколько частей и передают хранителям. Это необходимо, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования. После окончания выборов код соединяют и запускают процедуру подсчета голосов.

За ходом голосования в Москве традиционно будет следить Общественный штаб по наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли 11680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе в дни выборов. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.

Выборы мэра столицы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать можно будет в любой из этих дней. Отдать свой голос можно будет одним из четырех способов: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках и на дому. Каждый избиратель сам решает, какой из этих вариантов для него наиболее удобен.

Напомним, за кресло столичного градоначальника борются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).