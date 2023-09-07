В Новой Москве возбудили уголовное дело после массовой драки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По факту массовой драки в Новой Москве возбудили уголовное дело. Как сообщили KP.RU в Следственном комитете России по столице, участникам побоища инкриминируют хулиганство

По данным следствия, 5 сентября 2023 года группа мужчин устроили между собой массовую драку в поселении Сосенском в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном организованной группой. В ближайшее время подозреваемых доставят в подразделение столичного Следственном комитета России для проведения следственных действий.

Правоохранители устанавливают полную картину произошедшего. Для этого они отсматривают записи камер видеонаблюдения, а также допрашивают очевидцев.

Ранее сообщалось, что в Балашихе мужчина открыл стрельбу возле жилого дома. Местные жители услышали звуки выстрелов и вызвали в полицию. Оказалось, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них несколько раз выстрелил в своего противника из травматического пистолета. Мужчина получил телесные повреждения, его госпитализировали.