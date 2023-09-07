В здании научно-производственного предприятия «Салют» в Москве произошел пожар Фото: Иван МАКЕЕВ

На научно-производственном предприятии «Салют» на востоке Москвы в четверг, 7 сентября, произошел пожар. Как сообщили KP.RU в ГУ МЧС России по столице, людей эвакуировали до прибытия пожарных.

Возгорание произошло по адресу: улица Плеханова, дом 6, корпус 1. Сообщение спасателям поступило в 13:51.

В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади в шесть квадратных метров. Еще спустя две минуты пожар полностью ликвидировали.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее KP.RU писал, что пожар вспыхнул в кафе в центре Москвы. Помещение ресторана быстрого питания выгорело полностью, огонь успели потушить до того, как он перекинулся на другие здания. Специалисты выясняют причины возгорания. Никто не пострадал.