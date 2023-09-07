Мосгоризбирком провел процедуру разделения ключа расшифрования ДЭГ

Ключи расшифрования в запечатанных конвертах передали хранителям. Один из них – председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Московской городской избирательной комиссии 7 сентября разделили ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования. Процедура прошла накануне выборов мэра Москвы. Голосование за нового главу столицы начнется 8 сентября и продолжится 9 и 10 сентября. Ключ расшифрования, запускающий процесс подсчета голосов, разделили на пять частей.

«У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру. Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра», – сообщил перед началом процедуры начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Части ключа в запечатанных конвертах передали хранителям. Ими стали председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов и председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

Ключ расшифрования – это специальный код, защищающий данные о действиях избирателей до окончания процедуры голосования. Благодаря ему итоги выборов невозможно фальсифицировать или потерять. В ходе голосования информация стекается в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Ключ расшифрования специально делят на несколько частей и раздают хранителям, чтобы никто не мог заранее узнать результаты голосования.

После окончания голосования идет обратная процедура: хранители отдают свои части и начинается сборка ключа расшифрованная. Его начинают собирать через 15 минут после окончания голосования: это время дается на ожидание последних бюллетеней. После этого запускается процедура подсчета голосов.

По словам разработчиков системы ДЭГ, как долго продлится расшифровка результатов, будет зависеть от числа проголосовавших избирателей. Необходимо обработать данные за все три дня голосования. В любом случае, она завершится не ранее, чем в 21.00 10 сентября.

Обычно первыми подводятся итоги электронного голосования. Обработка бумажных бюллетеней, как правило, требует больше времени, поскольку каждая комиссия работает в своем темпе. В этом году столичных избирателей ждет нововведение: помимо голосования на сайте mos.ru и традиционных бумажных бюллетеней отдать свой голос можно будет через электронные терминалы. Их установят на каждом избирательном участке Москвы.