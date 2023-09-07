В центре Москвы мужчина пырнул незнакомца ножом в живот Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство в центре Москвы. Как выяснили правоохранители, 35-летний мужчина во время ссоры с незнакомцем, пырнул его ножом в живот. Пострадавший, ровесник своего оппонента, выжил, его госпитализировали, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Инцидент произошел в четверг, 7 сентября 2023 года. Во время ссоры вблизи дома по улице Нижняя Радищевская в городе Москве, обвиняемый ударил ножом в область живота ранее незнакомого мужчину.

Пострадавшего доставили в столичную больницу для оказания медицинской помощи.

Фигуранта задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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