На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка Фото: прокуратура Москвы

На улице Нижегородской Восточного административного округа Москвы водитель автомобиля такси сбил ребенка. Как сообщили в прокуратуре столицы, мальчик остался жив. Его госпитализировали.

Наезд на юного пешехода произошел вечером в четверг, 7 сентября. Малолетний мальчик переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В это время водитель такси проехал на красный, не заметил ребенка и сбил его.

Прокуратура Центрального административного округа контролирует установление всех обстоятельств дорожной аварии, отметили в столичном ведомстве.

Ранее KP.RU писал, что в Дубне автомобилист сбил 61-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.