Москвичка подожгла себя во время ссоры с возлюбленным Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве 31-летняя девушка подожгла себя во время ссоры с сожителем. Предварительно она вылила на себя горючую смесь. Сейчас девушка лежит в ожоговом отделении НИИ Склифосовского, а полиция проверяет правдивость озвученной ею версии, рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах столицы.

Сообщение о поджоге человека полиция получила от врачей больницы. Пострадавшая, а также ее сожитель утверждают, что во время бытовой ссоры женщина сама подожгла на себе одежду, предварительно вылив на себя горючую жидкость.

Достоверность этой информации будет проверена в ходе предварительного расследования.

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