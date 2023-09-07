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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 17:18

Что произошло в Москве за день 7 сентября: главные новости

Ребенка госпитализировали после падения с качелей в Москве
Мила ГЕНЬ
Ребенка госпитализировали после падения с качелей в Москве

Ребенка госпитализировали после падения с качелей в Москве

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Москве 13-летний мальчик упал с качелей, когда его раскачивал друг. Подросток сильно пострадал, ему понадобилась помощь медиков. Сейчас мальчик находится в реанимации. В ближайшее время ему предстоит перенести две операции.

Москвичка во время ссоры с сожителем облила свою одежду горючей смесью и подожгла. Сейчас 31-летняя девушка находится в ожоговом отделении. Полиция выясняет, насколько правдива версия, которую подтверждают сама пациентка и ее возлюбленный.

На востоке Москвы водитель такси сбил ребенка. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, а автомобилист решил проскочить на красный. В результате ребенок оказался в больнице.

Гособвинитель просит суд назначить экс-помощнику главы Россельхоз надзора Дмитрию Натарову, обвиняемого в педофилии и взяточничестве, наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режим и штраф более 18,8 млн рублей.