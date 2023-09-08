В Москве начались выборы мэра и депутатов ТиНАО

В Москве начались выборы мэра Фото: mos.ru

В Москве начались выборы мэра города, а также депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. В 2023 году голосование будет проходить с 8 по 10 сентября онлайн и офлайн, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы стать участником выборов, необходимо иметь постоянную регистрацию в столице. Тем, кто выбрал онлайн-формат голосования, также нужна полная учетная запись на портале mos.ru. Рассказать о своих предпочтениях дистанционно можно с 8 утра 8 сентября и до 20:00 воскресенья,10 сентября.

Избирательные участки открыты в те же временные промежутки: 08:00 до 20:00 в течение трех дней. Для удобства на них установили терминалы для электронного голосования.

Отмечается, что выбрать способ голосования можно прямо в дни выборов, дополнительные документы оформлять не придется.

Участники электронного голосования смогут выиграть призовые баллы, который по курсу 1 балл к 1 рублю можно будет обменять у партнеров акции.