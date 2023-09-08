Московская компания по выпуску промышленной техники нарастила производство на 25 процентов

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы

На российской рынке стало свободнее после ухода иностранных компаний из нашей страны. Столичные производители не растерялись и сразу принялись занимать опустевшие места. В городе сейчас работает более 260 предприятий машиностроения. В их штате свыше 11,7 тысячи сотрудников. Отрасль успешно осваивает не только внутренний рынок, но и внешний. Компании не стоят на месте, продолжают свое развитие, создавая инновации и увеличивая выпуск продукции. Среди них - столичный производитель промышленного оборудования BIGPRINTER. Подробностями поделился руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«С января по август 2023 года компания выпустила свыше 40 принтеров, устройств цифровой резки и фрезерования, что на 25 процентов больше, чем в прошлом году», - отметил глава ведомства.

По его словам, общая площадь двух заводов производителя достигает 10 тысяч квадратных метров. На них трудятся более 50 человек. Выпуск продукции здесь увеличили как раз после того, как зарубежные компании покинули Россию. Раньше предприятие являлось активным экспортером в страны Евросоюза, США, ЮАР, Индию и другие. Теперь ее заводы переключились на импортозамещение и продажи отечественному потребителю своего оборудования, достойно конкурирующего с импортом.

Как пояснил директор по маркетингу компании Сергей Белокуров, предприятие располагает ресурсами и конкретными планами для реализации масштабных импортозамещающих проектов и увеличения производства. Дополнительные возможности для роста компания видит в развитии высокотехнологичных и высокоточных решений. Именно на них сейчас и нацелено предприятие.

«По итогам 2023 года мы планируем сохранить производственную динамику и выпустить на 40 процентов изделий больше, чем в прошлом», – уточнил представитель компании.