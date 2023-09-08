Городские службы Москвы усилили режим работы из-за празднования Дня города Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Городские службы будут работать в усиленном режиме в связи с празднованием Дня рождения Москвы, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы. Круглосуточно будут дежурить ответственные лица, оперативные и ремонтные бригады.

Усиленный режим работы вводится с пятницы, 8 сентября, и продлится до окончания праздничных мероприятий. Дежурить будут 1,5 тыс. аварийных бригад. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения.

Также будет усилен контроль за работой электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности коммунальной инфраструктуры.

Системы жизнеобеспечения столицы готовы к максимальным нагрузкам, заверили в комплексе городского хозяйства.

На особом контроле окажется уборка города в праздничные дни.

Ранее KP.RU писал, что Москву украсили ко Дню города.