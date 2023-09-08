Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин 8 сентября проголосовал на выборах мэра Москвы. Спикер Госдумы отдал свой голос через электронный терминал, установленный на избирательном участке.

«Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Председатель Госдумы отдал свой голос на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы», – сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Терминалы для электронного голосования – нововведение на выборах этого года. Они установлены на всех избирательных участках города. Терминалы выдают электронные бюллетени, а после того, как избиратель сделает свой выбор, сразу записывают его голос в блокчейн. Кроме того, москвичи как и прежде могут проголосовать онлайн на портале mos.ru или заполнить бумажные бюллетени на избирательных участках. Чтобы проголосовать онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

Выборы в столице пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года. Избирательные участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов все три дня голосования. Москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления.

Утром 8 сентября в столице открылись 2202 избирательных участка, на них работают более 33 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. По словам главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в выборах в Москве будут принимать участие около 7 миллионов 600 тысяч избирателей. На территории Новой Москвы в голосовании будут участвовать 280 тысяч избирателей.

За ходом голосования в столице традиционно следит Общественный штаб по наблюдению за выборами. В этом году в состав штаба вошли 11680 человек. Все они прошли обучение и готовы к работе. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.

Напомним, за пост главы столицы на выборах борются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).