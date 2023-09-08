На юго-востоке Москвы задержали водителя, сбившего сотрудника Госавтоинспекции Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Волгоградском проспекте в Москве, автомобилист сбил сотрудника ГИБДД. Полицейскому понадобилась госпитализация. После наезда водитель скрылся с места происшествия, позднее его задержали. Об этом KP.RU рассказали в Следственном комитете России по столице.

Произошел инцидент вечером 7 сентября 2023 года. Нарушителя удалось установить и задержать благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска. Сейчас мужчину уже доставили в подразделение СК для проведения с ним следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Отягощается проступок оставлением места его совершения.

Теперь следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, для чего изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают очевидцев произошедшего.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы водитель такси сбил ребенка. Маленького мальчика госпитализировали.