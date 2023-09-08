В Мосгоризбиркоме заявили об успешном отражении всех хакерских атак на систему ДЭГ

Терминалы для электронного голосования на избирательных участках Москвы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Хакерские атаки на дистанционную электронную систему голосования успешно отражены, сообщила руководитель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, в пятницу, 8 сентября после начала выборов мэра были попытки помешать электронному голосованию через DDoS-атаки на операторов. В настоящее время атаки отбиты, и избирателям вновь оперативно приходят смс-сообщения.

«В настоящий момент атаки отражены и система работает в полном объеме. Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час», – заявила Ольга Кириллова во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Ранее совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко сообщил журналистам, что причиной задержки поступления смс-сообщений избирателям, выбравшим на выборах мэра Москвы электронный способ голосования, стали попытки DDoS-атак. Злоумышленники пытались атаковать сервера компании, обеспечивающей доставку сообщений.

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой смс для участников электронного голосования», - рассказал Титаренко.

По его словам, на ход голосования инцидент никак не повлиял: избиратели получали смс с небольшой задержкой и все равно могли проголосовать.

Накануне выборов создатели ДЭГ сообщили, что система электронного голосования в Москве полностью готова и надежно защищена от возможных нештатных ситуаций, например, от хакерских атак или от перепадов электричества в сети.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Проголосовать можно в любой из трех дней выборов – и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье. Избирательные участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов все три дня голосования. Утром 8 сентября в столице открылись 2202 избирательных участка, на них работают более 33 тысяч членов избирательных комиссий разного уровня. По словам главы Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в выборах в Москве примут участие около 7 миллионов 600 тысяч избирателей. На территории Новой Москвы в голосовании будут участвовать 280 тысяч человек.