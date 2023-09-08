На северо-западе Москвы высотку ЖК бизнес-класса затопило из-за прорыва трубы Фото: стоп-кадр из видео

На северо-западе Москвы высотку ЖК бизнес-класса полностью затопило водой. По предварительной информации, произошло это после того, как рабочие повредили водопроводную трубу. Вода хлещет с потолков на всех 24 этажах. Также она течет в пассажирских лифтах, сообщают очевидцы.

Прорыв произошел в западной башне ЖК «Level Стрешнево» на Влоколамском шоссе. Этот комплекс имеет статус бизнес-класса. Потоп устраняют силами управляющей компании, помощь экстренных служб не нужна. Жильцы же спасают свое имущество.

Ранее KP.RU писал, что 20 августа 2023 года сильный ливень оказался непосильным для городской инфраструктуры Москвы. Станции метро, крупные шоссе и магазины оказались затоплены.