МГИК: Все хакерские атаки на систему ДЭГ успешно отражены

Выборы мэра в Москве пройдут 8, 9 и 10 сентября. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Все атаки хакеров на систему дистанционного электронного голосования успешно отражены, сообщила руководитель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. В ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице глава МГИК заявила, что в первый день выборов 8 сентября наблюдались попытки нарушения голосования через DDoS-атаки. Злоумышленники пытались помешать операторам, обеспечивающим доставку избирателям смс-сообщений. Сейчас все атаки отбиты, и смс-сообщения вновь приходят без задержек.

«В настоящий момент атаки отражены и система работает в полном объеме. Официально в адрес Московской городской избирательной комиссии с участковых комиссий информации о том, что что-то не работает, не поступило на сегодняшний час», – уточнила Ольга Кириллова.

Ранее Даниил Титаренко, совладелец компании ГК «Интермобилити» - оператора, обеспечивающего доставку сообщений на выборах – рассказал журналистам, что причина задержки поступления смс кроется в хакерских атаках. По его словам, служба безопасности компании обнаружила попытку атаки на серверы, из-за чего в отдельных случаях смс-сообщения избирателям приходили с некоторой задержкой. Однако в настоящий момент DDoS-атаки успешно отражены.

«На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы", - рассказал Даниил Титаренко.

Напомним, выборы в столице пройдут 8, 9 и 10 сентября. Москвичи выбирают мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Жители города могут проголосовать в любой из трех дней с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос можно одним из четырех способов: онлайн, через электронные терминалы, с помощью бумажных бюллетеней на избирательных участках и на дому. Каждый избиратель сам решает, какой из этих вариантов для него наиболее удобен.

Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) можно до 19:59 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Кроме того, голосование будет доступно и по прямой ссылке. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

Избирательные участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов все три дня голосования. Здесь избиратель может, как обычно, получить бумажный бюллетень, сделать на нем отметку и опустить в урну.

Главным нововведением этого года стали терминалы электронного голосования. Их установили на всех избирательных участках столицы. Они выдают электронные бюллетени и сразу записывают голос избирателя в блокчейн.