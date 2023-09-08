В квартире дома на юго-востоке Москвы взорвался сейф с оружием Фото: Shutterstock

В квартире дома на юго-востоке Москвы взорвался оружейный сейф. Владелец хранилища пострадал, рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. Мужчина получил ожоги.

Взрыв произошел на третьем этаже дома на Зеленодольской улице. Вызов в экстренные службы поступил в 13 часов дня 8 сентября, в пятницу.

Сам хозяин сейфа и квартир рассказал, что взрыв произошел, когда он вскрыл личный сейф для оружия. С ожогами мужчину госпитализировали.

Возгорания не последовало. Также мужчина не стал обращаться в полицию.

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