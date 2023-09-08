Путин и Собянин открыли участок федеральной трассы М-12 Москва-Казань

Президент РФ Владимир Путин открыл движение по северному направлению Московского скоростного диаметра и участков автомобильной дороги М-12 «Восток». Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.

Президент России Владимир Путин 8 сентября открыл один из основных участков строящейся федеральной трассы М12 Москва-Казань. Глава государства запустил движение от Москвы до Арзамаса. Для автомобилистов также открыли конечный участок Московского скоростного диаметра (МСД), который будет обеспечивать прямой выход на трассу М12 «Восток». В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

«Сегодня мы открываем целый ряд крупных дорожных объектов. В эксплуатацию запускается сразу несколько участков строящийся автомагистрали М12 «Восток» общей протяженностью более 300 километров. В результате Москву и Арзамас свяжет современная скоростная трасса. Она позволит ощутимо – в два раза – сократить время в пути между городами», - подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства отметил, что новый отрезок Московского скоростного диаметра на востоке столицы стал завершающим этапом строительства северного направления.

«Таким образом диаметр насквозь, через мегаполис, соединит трассы М12 и М11 до Санкт-Петербурга. И это важный этап развития международного транспортного маршрута России», – добавил российский лидер.

Сергей Собянин сообщил Владимиру Путину, что по новому участку скоростного диаметра от улицы Лухмановская до выхода на федеральную трассу М12 за день будут проезжать около 40-50 тысяч автомобилей.

«Мы с вами год тому назад открывали Московский скоростной диаметр, который проходит главной магистралью через весь город Москва, - напомнил президенту Сергей Собянин. - Он соединяет Санкт-Петербургскую дорогу и дорогу на Казань. На Санкт-Петербург изначально было все сделано, интегрировано. Что касается связки на Казань, нам за этот период времени необходимо было построить 14 километров дорог, три эстакады, один мост. Все объекты готовы к пуску».

Новый участок скоростной магистрали позволит существенно разгрузить другие дороги столицы.

«Магистраль очень важная. Ежедневно по ней будет проезжать около 40–50 тысяч автомашин и порядка 20 тысяч пассажиров общественного городского транспорта, разгрузит и МКАД, и прилегающую улично-дорожную сеть», – отметил Собянин.

Скоростная автомобильная дорога М-12 «Восток» - часть международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай. Новая федеральная трасса свяжет Москву и Казань и в перспективе будет продлена до Екатеринбурга. Кроме участка в столичном регионе 8 сентября было открыто движение на отдельных участках в Московской, Владимирской и Нижегородской областях. Всего в эксплуатацию ввели 308 километров дорог, что позволило обеспечить сквозной проезд от Москвы до города Арзамаса Нижегородской области. В итоге время в пути для автомобилистов между этими точками сократится в два раза – с 7 до 3,5 часов.

Полностью строительство трассы М-12 от Москвы до Казани планируется завершить до конца 2023 года. Тогда время в пути между столицей России и столицей Республики Татарстан сократится с 12 до 6-7 часов.