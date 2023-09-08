В Москве арестовали троих похитителей человека, действовавших ради выкупа Фото: "КП" Архив

В Москве заключили под стражу троих мужчин, обвиняемых в похищении мужчины и вымогательстве. Злоумышленники требовали за освобождение своей жертвы 30 млн рублей, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Фигурантами дела о похищении человека и вымогательстве, стали трое мужчин в возрасте от 41 до 56 лет. 25 августа 2023 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Валовая, они подкараулили свою жертву. Угрожая применением физической расправы, и с помощью психологического насилия соучастники посадили мужчину в автомобиль, а затем отвезли его в один из офисов, расположенный на Варшавском шоссе. Там злоумышленники удерживали потерпевшего и требовали заплатить им 30 млн рублей.

Правоохранители подоспели на помощь похищенному до передачи выкупа. Фигурантов задержали, им предъявлено обвинение. Суд отправил соучастников под стражу. Следователи тем временем ищут других возможных лиц, причастных к преступлению.

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