Более 40 штрафов числится за водителем, сбившим в Москве инспектора ГИБДД Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водитель иномарки, который сбил сотрудника Госавтоинспекции на Волгоградском проспекте в Москве, оказался злостным нарушителем ПДД. За ним числится более 40 неоплаченных штрафов, рассказали в ГУ МВД России.

Напомним, примерно в 23:00 в четверг, 7 сентября, на Волгоградском проспекте водитель автомобиля «Фольксваген» наехал на госавтоинспектора, который находился на службе в форменной одежде. После этого автомобилист сбежал с места ДТП.

Старший лейтенант полиции был госпитализирован с тяжелыми травмами. Правонарушителя нашли и задержали, писал KP.RU.

Спустя несколько часов иномарку обнаружили возле дома № 2 по Окской улице. Выяснилось, что в отношении фигуранта только в 2023 году выносили 44 постановления об административных правонарушениях на дорогах. Штрафы за нарушения правил дорожного движения мужчина до сих пор не оплатил.