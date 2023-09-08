Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах мэра

Нововведение этого года - электронные терминалы для голосования, установленные на всех избирательных участках Москвы. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве 8, 9 и 10 сентября проходят выборы мэра столицы. Проголосовать за нового главу города можно сразу несколькими способами. Какими именно, москвичам напомнил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Во-первых, жители Москвы могут прийти на избирательные участки и получить традиционные бумажные бюллетени. Сделав свой выбор, избиратель опускает документ в урну. Все три дня голосования участки будут открываться в 8 часов и закрываться в 20 часов.

Второй способ, принципиально новый, – электронные терминалы для голосования. Они установлены на всех избирательных участках Москвы. Терминалы выдают электронные бюллетени, а после того, как избиратель делает свой выбор, сразу записывают его голос в блокчейн.

Еще один вариант, уже хорошо знакомый миллионам москвичей, - дистанционная система электронного голосования. Чтобы отдать свой голос, необходимо зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Кроме того, голосование доступно и по прямой ссылке. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены. Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) можно будет до 19:59 10 сентября.

Наконец, для тех, кто не может прийти на избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала – ПТЭГ. Он выглядит как небольшой чемоданчик. Члены комиссии приносят его прямо домой к избирателю, где он сможет проголосовать за выбранного кандидата. Такие голоса сразу попадают в блокчейн.

«Чем больше возможностей есть у москвичей, чтобы проголосовать, тем лучше, - отметил Вадим Ковалев. - Если появляется такой удобный формат, как ТЭГ (терминал электронного голосования – Ред.), который позволяет тебе прийти на любой участок, необязательно где ты прописан, прийти и проголосовать, так как тебе удобно, то это здорово. Напомним, что право любого москвича – выбрать, как ему голосовать», – отметил Вадим Ковалев.

В этом году за выборами в столице следят 11680 общественных наблюдателей. Они работают и на избирательных участках, и в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Среди наблюдателей – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей, общественных организаций и просто неравнодушные горожане.

Напомним, москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).