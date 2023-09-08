Сергунина: Московский конкурс «Про мой район» объединил шесть тысяч участников

Фото: Пресс-служба АНО "Мой район"

Накануне Дня города, 8 сентября, на площадке Московского урбанистического форума в «Лужниках» состоялась церемония награждения победителей второго детского творческого конкурса «Про мой район». Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, свои работы на суд жюри прислали более шести тысяч ребят от 4 до 17 лет. Все они изучали историю своих семей и разных районов столицы, а затем выполняли творческие задания.

«Награды получили 63 лауреата. Самым маленьким участникам помогали взрослые — мамы и папы, бабушки и дедушки, старшие братья и сестры. Это тоже важная часть конкурса — не только изучить историю семьи и Москвы, но и вместе с родными создать интересный проект о любимом городе, поработать в команде», — рассказала Наталья Сергунина.

Конкурсные задания требовалось выполнить в одном из четырех направлений. Среди них - написание истории о герое своей семьи, съемка видеоролика о домашнем питомце, подготовка прогулочного маршрута по району или рисунок любимого места в городе. Так, на конкурс были представлены рассказ о дедушке-строителе метро, рисунки ВДНХ и Южного речного вокзала, видеоролики о кошках и попугаях, велоэкскурсия по парку вдоль реки Яузы и даже анимационный фильм про Куркино.

Для всех направлений выделили четыре возрастные группы: 4 - 7 лет, 8 - 11 лет, 12 - 14 лет и 15 - 17 лет. В каждой было по три призовых места. Отдельно выбирали участников для вручения приза зрительских симпатий и наград в дополнительных номинациях. Среди членов жюри - артисты, телеведущие, журналисты, краеведы, писатели, художники и общественные деятели. Оценку работам ставили по нескольким критериям - раскрытие темы, оригинальность и эмоциональное восприятие проекта.

Лауреатам вручили статуэтки, грамоты, книги, настольные игры, полезные гаджеты, билеты в культурные учреждения города.

Конкурс «Про мой район» проводится с 2022 года под эгидой программы Мэра Москвы «Мой район».