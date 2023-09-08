Что произошло в Москве за день 8 сентября: главные новости

В Москве задержали автомобилиста, который сбил инспектора ГИБДД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Волгоградском проспекте в Москве автомобилист сбил сотрудника ГИБДД, после чего скрылся с места аварии. Полицейского госпитализировали. Нарушителя оперативно задержали. Выяснилось, что за ним числилось 44 неоплаченных штрафа за нарушения правил дорожного движения. Сейчас водителя допрашивают.

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