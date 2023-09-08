Герой России Евгений Черняев принял участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра

Отдать свой голос на выборах мэра столицы можно как на избирательных участках, так и через дистанционную систему голосования. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Герой России Евгений Черняев принял участие в выборах мэра Москвы. Командир глубоководного подводного аппарата «Мир-2» впервые проголосовал через систему дистанционного электронного голосования. По его словам, это очень удобный способ, который экономит время.

«Сегодня в первый раз я решил воспользоваться электронным голосованием. Я сильно занят, и у меня еще детей несовершеннолетних двое. Поэтому отрываться от дел сложно, и я решил освоить электронное голосование. Удобно все в электронном виде делать, не ездить куда-то», – рассказал Герой России журналистам.

По его словам, электронное голосование особенно удобно для тех избирателей, кто по какой-то причине находится за пределами Москвы.

«ДЭГ дает возможность проголосовать, даже если вы находитесь не в Москве. И не так много времени я потратил на это, не отрываясь от дел. Проголосовал моментально после того, как код получил. Поэтому у меня положительное впечатление от голосования», –признался Евгений Черняев.

Проголосовать с помощью системы дистанционного электронного голосования можно до 19 часов 59 минут 10 сентября. Для этого нужно зайти на сайт mos.ru и кликнуть на специальный баннер. Кроме того, голосование доступно и по прямой ссылке. Чтобы отдать свой голос онлайн, не нужно делать никаких предварительных заявок. Благодаря электронному списку избирателей ошибки и двойное голосование исключены.

Система электронного голосования надежно защищена от возможных нештатных ситуаций, например, от хакерских атак или от перепадов электричества в сети. В ходе голосования информация стекается в блокчейн-сеть и хранится в зашифрованном виде. Расшифровать ее можно только с помощью ключа шифрования - специального кода, защищающего данные до окончания процедуры голосования. Благодаря этому методу итоги выборов невозможно фальсифицировать или потерять. Ключ расшифрования специально делят на несколько частей и раздают хранителям, чтобы никто не мог заранее узнать результаты выборов.

После окончания голосования идет обратная процедура: хранители отдают свои части и начинается сборка ключа расшифрованная. Его начинают собирать через 15 минут после окончания голосования: это время дается на ожидание последних бюллетеней. После этого запускается процедура подсчета голосов.

Ранее 8 сентября на выборах мэра столицы проголосовал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Спикер Госдумы выбрал новый способ голосования - электронный терминал, установленный на избирательном участке. Володин отдал свой голос на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.