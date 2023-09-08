Общественный штаб: Первый день голосования на выборах мэра Москвы прошел штатно

Москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев подвел итоги первого дня голосования за мэра Москвы. По его словам, выборы главы города проходят в штатном режиме.

«Участки завершили работу. Сегодня все идет штатно», - сообщил он.

Избирательные участки прекратили работу в 20:00, однако общественные наблюдатели будут следить за ситуацией и в ночное время.

«Наш центр видеонаблюдения работает всю ночь. Ребята меняются каждые два часа. Если что-то будет не так, мы об этом узнаем очень-очень-очень быстро. Мы также в штабе продолжаем работу, будем реагировать, если ли будут какие-то сейчас сигналы», – рассказал журналистам Вадим Ковалев.

По его словам, голосование на избирательных участках в первый день выборов, как и дистанционное электронное голосование, также прошло в штатном режиме. Глава Общественного штаба отметил, что выборы проходят честно и прозрачно.

«Что касается голосования на участках – проходит все штатно. Мы реагировали на какие-то отдельные ситуации. Было порядка, может быть, 15-20 случаев, когда мы звонили нашим наблюдателям, звонили в УИКи. Истории, с которыми мы сегодня работали, с которыми мы связывались, это никоим образом не влияет на голосование. У нас в Москве открытые, честные, прозрачные и конкурентные выборы», – подчеркнул Вадим Ковалев.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов, в свою очередь, добавил, что нарушений и официальных жалоб в первый день голосования не поступало.

«Все прошло штатно, все новации, новые возможности для голосования тоже отработали штатно. И я напомню, что, несмотря на то, что участки девять минут как закрылись, возможности голосовать у москвичей остается – через дистанционное электронное голосование, которое идет круглосуточно», – рассказал Александр Асафов.

В этом году в состав Общественного штаба вошли 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций. Кроме того, любой желающий сможет самостоятельно следить за онлайн-голосованием и голосованием через терминалы на специальной странице в Интернете – обзервере.

Ранее 8 сентября руководитель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова сообщила, что выборы мэра главы столицы проходят ровно и спокойно. По ее словам, замечаний о нарушениях в адрес МГИК не поступало.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).