Более 10 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы утром 9 сентября

Причины отмен и задержек рейсов не уточняются Фото: Алексей БУЛАТОВ

Более 20 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково в субботу, 9 сентября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Так, по информации на 08:35, в Домодедово не могут улететь пассажиры 12 рейсов, еще два самолета отменили. Во Внуково задержали три рейса, один отменен, а в Шереметьево задерживаются шесть вылетов, один отменен. При этом аэропорт Жуковский работает в штатном режиме – задержек и отмен нет. Причины случившегося не уточняются.

Ранее KP.RU писал, что египетская авиакомпания отменила все свои рейсы между Москвой и Шарм-эль-Шейхом с 8 по 17 сентября. За «застрявшими» на Красном море туристами вылетит самолет компании Azur Air. Тем, кто не смог улететь в Египет, вернут стоимость билетов или подберут другие туры.