В Москве начался второй день выборов мэра и депутатов ТиНАО

9 сентября начался второй день голосования на выборах мэра Москвы Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве в субботу, 9 сентября, стартовал второй день выборов мера и депутатов 13 муниципальных образований в ТиНАО. Избирательные участки будут работать до 20:00, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

«На текущий момент в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 млн человек», - говорится в сообщении. Система электронного голосования работает без сбоев.

Напомним, в 2023 году голосование проходит три дня – с 8 по 10 сентября. Для электронного голосования требуется полная учетная запись на портале mos.ru. Москвичи сами выбирают, как им голосовать – из дома или на участках, горожанам не нужно оформлять дополнительные документы для участия в выборах мэра.

В выборах мэра Москвы участвуют пять человек: действующим мэр Сергей Собянин, а также депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, депутат Госдумы Дмитрий Гусев, вице-спикеры ГД Владислав Даванков и Борис Чернышов.