Московский зоопарк показал новое видео с пандой Диндин и ее малышом

Появились новые кадры с молодой мамой-пандой Диндин и ее детенышем Фото: Московский зоопарк

Московский зоопарк показал новые кадры с молодой мамой-пандой Диндин и ее малышом. Панда спит немного и очень чутко, совсем не отходит от своего детеныша. Видео поделилась директор зоосада Светлана Акулова.

«Спокоен сон панды. Но лишь ненадолго, потому что малыш снова просит внимания. А как же иначе. Ведь мама – это целый мир», - написала Акулова в своем телеграм-канале.

На кадрах видно, как панда Диндин сквозь сон следить за малышом – закрывает детеныша лапой и следит, чтобы он никуда не убежал. Сам панденыш обычно спит на лапке у мамы.

Читатели телеграм-канала Светланы Акуловой восхищены мамой-пандой: «Такая хорошая мама», «Какие нежности с утра», «Прелестное видео», «Нежность», «Малыш любознательный».

Ранее KP.RU писал, что панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка стали родителями: на свет появился малыш весом 150 граммов, пока его пол неизвестен. За животными присматривают столичные специалисты и эксперт из Китая. Панда практически не отходит от малыша и редко меняет позу.