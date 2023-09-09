Несколько человек и собаку спасли из горящего дома в Южном Бутове

Площадь возгорания составила 20 кв. метров Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве спасатели вытащили из горящего дома семью из нескольких человек, двух женщин без создания и собаку. Пострадавшим оказали первую помощь, затем их передали медикам, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента ГОЧСиПБ.

Сообщение о пожаре на ул. Южнобутовская, д. 103 произошел в 06:21 9 сентября. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они выяснили, что огонь охватил первый этаж жилого дома – горела трехкомнатная квартира на площади 20 квадратных метров.

Спасатели и пожарные вывели из подъезда несколько человек, а также спасли собаку и двух женщин, потерявших создание. Пострадавших передали бригаде скорой помощи, а животное обеспечили кислородом. В результате ЧП погибших нет. Пожар потушили всего за 40 минут – в 06:57.

Ранее KP.RU писал, что в Подмосковье произошел пожар на складах. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.