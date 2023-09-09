В Москве начался второй день голосования на выборах мэра. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве стартовал второй день выборов мэра города. В 8 утра открылись 2058 участков, где жители столицы могут проголосовать с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала. Как сообщает Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, дистанционная система электронного голосования также работает штатно.

«Начался второй день выборов в Москве. На текущий момент в электронном голосовании приняли участие почти 1,6 миллиона человек», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале. - Система электронного голосования работает штатно.

По словам председателя Московской городской комиссии Ольги Кирилловой, избиратели голосовали онлайн даже ночью. С 20 часов 8 сентября было выдано 178 тысяч электронных бюллетеней.

«Впереди два дня голосования. Сегодняшний день начался штатно. Все участки открылись вовремя, жалоб нет. Если возникают какие-то сложности технического характера, их оперативно на месте устраняют хелперы. На процесс голосования они не влияют», - рассказала Ольга Кириллова.

Вечером 8 сентября руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев подвел итоги первого дня голосования. По его словам, все прошло спокойно.

«Что касается голосования на участках – проходит все штатно. Мы реагировали на какие-то отдельные ситуации. Было порядка, может быть, 15-20 случаев, когда мы звонили нашим наблюдателям, звонили в УИКи. Истории, с которыми мы сегодня работали, с которыми мы связывались, это никоим образом не влияет на голосование. У нас в Москве открытые, честные, прозрачные и конкурентные выборы», – подчеркнул Вадим Ковалев.

Заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Александр Асафов, в свою очередь, добавил, что нарушений и официальных жалоб в первый день голосования не поступало.

«Все прошло штатно, все новации, новые возможности для голосования тоже отработали штатно. И я напомню, что, несмотря на то, что участки девять минут как закрылись, возможности голосовать у москвичей остается – через дистанционное электронное голосование, которое идет круглосуточно», – рассказал Александр Асафов.

В этом году в состав Общественного штаба вошли 11680 наблюдателей. В их числе – представители всех кандидатов, политических партий, объединений наблюдателей и общественных организаций.

Напомним, 8, 9 и 10 сентября москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).