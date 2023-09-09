Первый розыгрыш акции «Миллион призов» прошел в Москве

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников дистанционного электронного голосования. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В Москве определили победителей первого из трех розыгрышей в рамках акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов». Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, в первый розыгрыш попали те, кто голосовал в течение дня 8 сентября. Призовые баллы получили 1 миллион 94 тысячи 159 человек. Всего за три дня выборов будет разыграно 2,3 миллиона призов.

В розыгрыше автоматически принимают участие горожане, проголосовавшие на сайте mos.ru или через электронные терминалы на избирательных участках. Победители получат одну, три или пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю). Их можно будет потратить на покупки в магазинах, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или в театр. Еще один вариант – пожертвовать призовые средства на благотворительность.

После 12:00 победителям розыгрыша отправят смс-сообщения с информацией о выигрыше. До 25 сентября включительно нужно активировать уникальный код участника акции на сайте программы «Миллион призов», чтобы получить призовые баллы.

«На сайте программы можно будет активировать код участника, найти информацию о ее партнерах, порядке и сроках проведения, условиях участия, а также ответы на другие вопросы», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Баллы можно обменять на промокод у партнеров акции – их более 210. Как и прежде, «Миллион призов» активно поддержал столичный бизнес - популярные рестораны, магазины одежды, аптеки, супермаркеты, предприятия сферы услуг. Москвичи, впервые проголосовавшие онлайн, но ничего не выигравшие, получат по тысяче баллов вне зависимости от результатов розыгрыша. Такое решение было принято по инициативе партнеров программы.

Потратить или обменять баллы на промокод можно с 9 сентября по 14 декабря. Использовать промокоды - с 10 сентября по 15 декабря.

Акции в рамках программы «Миллион призов» проходят уже в восьмой раз. За это время их победителями стали более 3,5 миллиона жителей столицы. Впервые розыгрыш провели в 2020 году во время пандемии коронавируса, чтобы простимулировать москвичей активнее голосовать дистанционным способом, а также чтобы поддержать столичный бизнес, пострадавший из-за ограничительных мер в период заболеваемости COVID-19.

Напомним, москвичам предстоит выбрать мэра города, а на территории Троицкого и Новомосковского округов - депутатов представительных органов местного самоуправления. На пост главы столицы баллотируются пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).