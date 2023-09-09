Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы онлайн

Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах в столице. Он принял участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

«Проголосовал на выборах мэра. Сделал это в электронном виде, как и большинство москвичей», - написал он в своем личном блоге.

Собянин добавил, что в 2023 году жители столицы могут проголосовать на выборах не только по месту регистрации, а на любом избирательном участке — там, где им удобно.

Напомним, 9 сентября в Москве начался второй день выборов мэра и депутатов ТиНАО. По данным Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, в электронном голосовании приняли участие уже более 1,6 млн человек. Нарушений и серьезных сбоев ДЭГ зафиксировано не было, избирательные участки работают штатно.

Выборы в Москве проходят в течение тех дней - с 8 по 10 сентября.