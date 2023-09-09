Владимир Путин и Сергей Собянин запустили движение по МЦД-4

Маршрут длиной 86 километров пройдет от Апрелевки до Железнодорожной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин 9 сентября открыли Четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4 «Калужско-Нижегородский»)

Маршрут длиной 86 километров пройдет от Апрелевки (Наро-Фоминский район) до Железнодорожной (Балашиха). Кроме того, новое наземное метро свяжет семь столичных вокзалов: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.

На МЦД-4 на момент запуска расположено 36 станций, 15 из них - с пересадками на метро, МЦК и пригородные поезда. В пиковые часы поезда будут ходить по МЦД-4 с интервалами всего в пять минут.

Ранее KP.RU писал, что 17 августа в столице запустили МЦД-3. Участие в церемонии приняли президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Диаметр протянулся на 85 км от Зеленограда до Раменского.