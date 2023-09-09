Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона

Строительство дублера Кутузовского проспекта началось в 2019 году. Фото: mos.ru.

В Москве 9 сентября запустили движение по проспекту Багратиона. Новая вылетная магистраль на западе столицы стала дублером Кутузовского проспекта. В церемонии открытия приняли участие президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Шестиполосная трасса протянулась от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца до МКАД. Через Молодогвардейскую развязку она полностью интегрирована с платной трассой «Северный обход города Одинцова» и далее с Можайским и Минским шоссе.

Общая протяженность магистрали, включая съезды и искусственные сооружения, - почти 22 километра. Из них основной участок занимает около 10 километров. Новая трасса сократит для автомобилистов путь от федеральной трассы М1 «Беларусь» до «Москва-Сити» на три километра. Водители будут экономить в дороге до 30 минут. Путь от МКАД до «Москва-Сити» теперь займет в три раза меньше времени: на автомобиле его можно преодолеть за 15 минут вместо 45.

Благодаря новой дороге улучшится транспортное обслуживание для почти полутора миллионов москвичей и жителей Подмосковья. Трасса разгрузит другие автомагистрали и улучшит экологическую ситуацию в городе. По прогнозам экспертов, проспект Багратиона снизит скопление транспорта на Кутузовском проспекте на 17%, на Можайском шоссе – на 16%, на МКАДе – на 9%, на проспекте Генерала Дорохова – на 6%.

Проезд Багратиона станет платной трассой. Дорогу оборудовали безбарьерной системой взимания платы. Деньги будут автоматически списываться с предоплаченных транспондеров. Заплатить также можно будет через мобильные приложения «Парковки России», «Главная дорога» и на сайтах mos.ru и m-road.ru.

Строительство дублера Кутузовского проспекта началось в 2019 году. Решение о присвоении новой трассе имени генерала Петра Багратиона городские власти приняли после голосования москвичей на платформе «Активный гражданин». В опросе приняли участие более 121 тысячи человек. Почти половина проголосовавших выбрала название «Проспект Багратиона». Это решение поддержало уже сложившуюся в столице традицию увековечивать память героев Отечественной войны 1812 года. В 2020 году именем Генерала Дорохова был назван Южный дублёр Кутузовского проспекта.

Ранее, 8 сентября, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли один из основных участков строящейся федеральной трассы М12 Москва-Казань, запустив движение от Москвы до Арзамаса. Для автомобилистов также открыли конечный участок Московского скоростного диаметра (МСД), который будет обеспечивать прямой выход на трассу М12 «Восток». От улицы Лухмановская до выхода на федеральную трассу М12 ежедневно будут проезжать около 40-50 тысяч автомобилей. Новый участок скоростной магистрали позволит существенно разгрузить другие дороги столицы.